Пензенец расплатился за телефон купюрами «Банка приколов»

13.03.2024 | 09:29

24-летнего пензенца признали виновным в мошенничестве с использованием купюр «Банка приколов».

6 декабря прошлого года молодой человек нашел в интернете объявление о продаже телефона, позвонил по указанному номеру и договорился о покупке за 11 000 рублей.

В тот же день он подъехал к дому продавца на проспекте Строителей, расплатился фальшивками и забрал устройство. Бывший владелец телефона вскоре понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Злоумышленника нашли, в отношении него возбудили уголовное дело. Пензенец признал вину, но ущерб не возместил.

«Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.