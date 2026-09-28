Молодой кузнечанин отдал курьеру из Ростовской области 11 млн

Криминал

Молодой кузнечанин отдал курьеру из Ростовской области 11 млн
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Молодой кузнечанин стал жертвой мошенников, применивших схему «звонок из курьерской службы». В полицию обратился его 52-летний отец.

Молодой кузнечанин отдал курьеру из Ростовской области 11 млн

Некто позвонил горожанину, уведомил о пришедшей посылке и попросил назвать код из СМС для ее получения.

Через несколько дней на связь вышел еще один неизвестный и сообщил, что от имени молодого человека оформлена доверенность на третье лицо. Для уточнения деталей он предложил перейти в приложение для видеоконференций якобы для переговоров с сотрудниками банка и силовиками.

Мошенники убедили кузнечанина проверить и задекларировать все денежные средства. По их инструкциям тот взял без малого 11 млн рублей, принадлежащие отцу, и на такси отвез их в Самарскую область. На месте он передал все незнакомой женщине для проверки.

После этого аферисты перестали выходить на связь.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность курьера. 56-летнюю жительницу Ростовской области задержали.

Молодой кузнечанин отдал курьеру из Ростовской области 11 млн

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщили в областном УМВД.

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