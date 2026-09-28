Пензенца задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Криминал

Пензенца задержали по подозрению в сбыте наркотиков
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Полицейские задержали 39-летнего пензенца, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Он признался, что занимается сбытом запрещенных веществ.

По оперативной информации правоохранители сначала задержали 2 мужчин, 52 и 39 лет. При личном досмотре у них нашли 14 гриппер-пакетов с предположительно запрещенным веществом.

Пензенца задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Упаковки изъяли и отправили на экспертизу. Криминалисты подтвердили, что на исследование предоставлена марихуана (около 14 граммов).

Пензенца задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Сбытчика установили в ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий. В его доме были обнаружены и изъяты 4 стеклянные банки с марихуаной (общей массой более 70 граммов).

Пензенца задержали по подозрению в сбыте наркотиков

На мужчину завели уголовное дело, он помещен под домашний арест, уточнили в областном УМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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