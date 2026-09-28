Башмаковец пошел на ухищрение ради соцконтракта и поплатился

В поселке Башмаково местного жителя осудили за мошенничество при получении социальных выплат.

В период с января по февраль 2024 года мужчина предоставил в уполномоченный орган заниженные сведения о своих доходах.

На основании ложных данных с ним заключили соцконтракт, по которому сельчанин получил от государства 350 000 рублей на развитие предпринимательской деятельности.

Когда правда раскрылась, мужчина признал вину.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 110 000 рублей, сообщили в областной прокуратуре.