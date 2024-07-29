Приговор артистке Рамиле Искандер вступил в силу

29.07.2024 | 19:19

Вступил в силу приговор заслуженной артистке России Рамиле Искандер (Хисамовой) и ее подельникам Владимиру Холькину и Ярославу Шалеву, которые пытались сбыть наркотики в Пензенской области.

Москвичка Хисамова планировала открыть в Пензе интернет-магазин для сбыта наркотиков и психотропных веществ. Об этом она договорилась со своим знакомым, который привлек сообщника.

Женщина приобрела около 2,6 кг товара, распределила на мелкооптовые партии и более 300 граммов передала для сбыта в Пензе. Получив наркотики, подельники расфасовали их на мелкие дозы, оборудовали тайник и разместили описание и адрес на витрине интернет-магазина. После этого их настигла полиция.

Артистку задержали в конце августа 2023-го и отправили в СИЗО. С учетом наличия несовершеннолетнего ребенка и государственных наград Хисамовой было назначено наказание в виде 6 с половиной лет колонии общего режима.

Ее подельники получили 5 и 5 с половиной лет колонии строгого режима. Решение было оглашено 27 мая, но его обжаловали.

«Приговор судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда в части квалификации действий осужденных и назначенного наказания оставлен без изменения и вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе облсуда.