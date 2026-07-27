Жителя Пензенской области подозревают в оправдании терроризма

54-летний житель Пензенской области подозревается в публичном оправдании терроризма. Нарушение закона выявили сотрудники ФСБ.

Мужчина, будучи противником проведения специальной военной операции, разместил в интернете материалы в поддержку деятельности проукраинских террористических организаций.

«Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в УФСБ России по Пензенской области.

За аналогичное преступление будут судить 47-летнего пензенца. Его делом совместно занимались сотрудники региональных управлений СКР и УМВД.

В июне материалы о деятельности запрещенной в России проукраинской организации разместил в Сети 41-летний житель Пензенской области - приверженец идеологии ультранационализма.