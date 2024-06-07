Напавшего на девушку жителя Таджикистана взяли под стражу

07.06.2024 | 18:21

В Пензе 31-летнего жителя Таджикистана, напавшего на 18-летнюю девушку в Арбекове, заключили под стражу. Его обвиняют в попытке совершения насилия сексуального характера.

«Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Нападение произошло в ночное время на Тернопольской. 5 июня в Сети распространился ролик, снятый самой пострадавшей. Девушка запечатлела, как по темной улице за ней идет мужчина. Она просит оставить ее в покое, но незнакомец не отстает, требует прекратить съемку и уговаривает пойти с ним. Затем пензячка пытается убежать, а преследователь нападает на нее.

6 июня полицейские задержали подозреваемого на стройке в Октябрьском районе. Там мужчина трудился разнорабочим. На агрессора завели уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - рассказала Татьяна Махницкая.