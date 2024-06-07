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Криминал

Напавшего на девушку жителя Таджикистана взяли под стражу

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В Пензе 31-летнего жителя Таджикистана, напавшего на 18-летнюю девушку в Арбекове, заключили под стражу. Его обвиняют в попытке совершения насилия сексуального характера.

Напавшего на девушку жителя Таджикистана взяли под стражу

«Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Напавшего на девушку жителя Таджикистана взяли под стражу

Нападение произошло в ночное время на Тернопольской. 5 июня в Сети распространился ролик, снятый самой пострадавшей. Девушка запечатлела, как по темной улице за ней идет мужчина. Она просит оставить ее в покое, но незнакомец не отстает, требует прекратить съемку и уговаривает пойти с ним. Затем пензячка пытается убежать, а преследователь нападает на нее.

6 июня полицейские задержали подозреваемого на стройке в Октябрьском районе. Там мужчина трудился разнорабочим. На агрессора завели уголовное дело.

Напавшего на девушку жителя Таджикистана взяли под стражу

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - рассказала Татьяна Махницкая.

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Источник — видео и фото областного СУ СК РФ
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