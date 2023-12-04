В Кузнецком районе отец украл детское пособие для уплаты штрафа

04.12.2023 | 14:37

25-летний житель Кузнецкого района решил, что ему детское пособие нужнее, чем двоим малышам, которым оно назначено.

Молодой мужчина часто навещал своих детей в квартире бывшей жены. После одного из таких визитов со счетов женщины начали списываться деньги.

Как выяснилось, он забрал три банковские карты экс-супруги, подключил их к мобильному приложению банка у себя на телефоне и перевел на собственный счет более 200 000 рублей.

На эти деньги отец купил себе одежду и уплатил административный штраф.

Увидев оповещения о списании средств, испуганная женщина обратилась к правоохранителями, те нашли предполагаемого преступника, он во всем признался.

По данному факту возбужденно уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.