Сетевое издание|18+|Понедельник|4 дек 2023|16:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Кузнецком районе отец украл детское пособие для уплаты штрафа

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


25-летний житель Кузнецкого района решил, что ему детское пособие нужнее, чем двоим малышам, которым оно назначено.

Молодой мужчина часто навещал своих детей в квартире бывшей жены. После одного из таких визитов со счетов женщины начали списываться деньги.

Как выяснилось, он забрал три банковские карты экс-супруги, подключил их к мобильному приложению банка у себя на телефоне и перевел на собственный счет более 200 000 рублей.

На эти деньги отец купил себе одежду и уплатил административный штраф.

Увидев оповещения о списании средств, испуганная женщина обратилась к правоохранителями, те нашли предполагаемого преступника, он во всем признался.

По данному факту возбужденно уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте