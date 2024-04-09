Нетрезвый кузнечанин со второй попытки ударил сотрудника полиции

09.04.2024 | 08:39

45-летний житель Кузнецка стал фигурантом уголовного дела после того, как напал на сотрудника полиции.

Вечером 29 марта мужчину, находившегося в пьяном виде в общественном месте, задержали сотрудники Росгвардии и доставили в отдел полиции. Гражданин был крайне недоволен тем, что на него составляют протокол. Он замахнулся и попытался ударить сотрудника патрульно-постовой службы. С первого раза это не удалось, однако, когда его попытались утихомирить, все же дотянулся кулаком до лица полицейского.

Теперь кузнечанину инкриминируется применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В региональном следственном управлении напомнили, что статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб., принудительных работ на срок до 5 лет, ареста на срок до 6 месяцев либо лишения свободы на срок до 5 лет.

Это не первый случай, когда нарушители закона нападают на стражей порядка. 35-летний житель рабочего поселка Земетчино, водворенный в камеру для задержанных, устроил там погром и нанес себе травмы. Когда дежурный попытался оказать первую помощь, он ударил полицейского ногой в лицо.

А в Никольске мужчина, доставленный из зала суда в камеру конвойного помещения, стал демонстративно наносить себе телесные повреждения. Сотрудника полиции, потребовавшего прекратить подобное поведение, он через окно камеры ударил кулаком в голову.