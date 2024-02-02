В Никольске пытавшийся навредить себе мужчина ударил полицейского

02.02.2024 | 19:24

Осужденный никольчанин напоказ пытался причинить себе вред, а затем ударил полицейского, уговаривавшего его остановить.

Инцидент случился 18 сентября в камере конвойного помещения, куда мужчину доставили из зала суда.

«Он стал вести себя агрессивно и демонстративно предпринимал попытки причинения самому себе физической боли и телесных повреждений», - рассказали в Никольском районном суде.

Это заметил полицейский и потребовал прекратить подобное поведение. В ответ осужденный через окно камеры больно ударил его кулаком в голову.

Никольчанина признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Теперь отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.