В Никольске пытавшийся навредить себе мужчина ударил полицейского

Осужденный никольчанин напоказ пытался причинить себе вред, а затем ударил полицейского, уговаривавшего его остановить.
Инцидент случился 18 сентября в камере конвойного помещения, куда мужчину доставили из зала суда.
«Он стал вести себя агрессивно и демонстративно предпринимал попытки причинения самому себе физической боли и телесных повреждений», - рассказали в Никольском районном суде.
Это заметил полицейский и потребовал прекратить подобное поведение. В ответ осужденный через окно камеры больно ударил его кулаком в голову.
Никольчанина признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
Теперь отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.
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