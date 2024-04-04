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Криминал

Сельчанка едва не зарезала пожилого мужа за отказ включить свет

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75-летний житель Колышлейского района, напуганный поведением жены, обратился за защитой в правоохранительные органы. 62-летняя супруга грозилась его зарезать.

Пенсионер рассказал, что в тот вечер, ложась спать, он погасил лампу в комнате. Однако жена никак не могла уснуть и стала требовать включить свет.

Сонный муж отказался вставать, и женщине это не понравилось.

«Внезапно разозлившись, она пошла на кухню, взяла нож и стала угрожать супругу убийством. Заявителю удалось вырваться, после чего он обратился за помощью в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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Источник — фото pixabay.com
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