Пензенец за день трижды обокрал один и тот же магазин

19.03.2024 | 11:39

25-летний пензенец может лишиться свободы из-за тяги к виски. Ради него он пошел на преступление, и не раз. Трижды за день мужчина обокрал один и тот же магазин.

Сумма ущерба составила около 18 тысяч рублей. В полицию обратился сотрудник торгового центра.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения вора нашли. Он рассказал, что накануне выпивал, алкоголь кончился, ему захотелось добавки, а денег не было. Тогда пензенец решился на кражу.

«Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны работников, похитил бутылку виски и употребил. Он понял, что остался незамеченным, после чего вернулся в магазин и похитил еще бутылку. Аналогичным способом через некоторое время подозреваемый совершил еще одну кражу», - сообщила дознаватель ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Анастасия Миткарева.

На горожанина завели несколько уголовных дел. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.