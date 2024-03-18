В Кузнецке разошлись мнения супругов о том, что делать с находкой в книге

18.03.2024 | 08:55

25-летний житель Кузнецка обратился в полицию с заявлением о краже сбережений. Деньги молодой человек хранил между страниц книги.

Полицейские начали расследование и вскоре установили подозреваемую. Ею оказалась 23-летняя горожанка.

Девушка во всем призналась и рассказала, что гостила у подруги, которая является возлюбленной пострадавшего и живет вместе с ним. На подоконнике кузнечанка заметила книгу, начала ее листать и нашла 40 000 рублей. Деньги она оставила себе.

«Супруг подозреваемой не одобрил поступок девушки и вернул похищенные 40 000 рублей владельцу», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Кузнечанка может потерять свободу на срок до двух лет.