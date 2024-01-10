В Нижнем Ломове кочерга стала орудием преступления

В Нижнем Ломове застолье, которые устроили два приятеля, завершилось преступлением.
Во время употребления спиртного дружеская беседа переросла в ссору. 46-летний хозяин дома, ранее судимый, схватил кочергу и замахнулся на 33-летнего товарища, грозя лишить его жизни.
Однако потенциальная жертва скрылась от агрессора и обратилась в полицию. Участковый уполномоченный пришел по адресу, где произошла ссора, и старший из собутыльников признал вину.
Примечательно, что оба участника конфликта так и не вспомнили, что именно послужило его причиной.
По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Владельцу кочерги грозит лишение свободы на срок до 2 лет. С него взято обязательство о явке, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀