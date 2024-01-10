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Криминал

В Нижнем Ломове кочерга стала орудием преступления

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В Нижнем Ломове застолье, которые устроили два приятеля, завершилось преступлением.

Во время употребления спиртного дружеская беседа переросла в ссору. 46-летний хозяин дома, ранее судимый, схватил кочергу и замахнулся на 33-летнего товарища, грозя лишить его жизни.

Однако потенциальная жертва скрылась от агрессора и обратилась в полицию. Участковый уполномоченный пришел по адресу, где произошла ссора, и старший из собутыльников признал вину.

Примечательно, что оба участника конфликта так и не вспомнили, что именно послужило его причиной.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Владельцу кочерги грозит лишение свободы на срок до 2 лет. С него взято обязательство о явке, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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