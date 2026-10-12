Пензенец ответит за размещение материалов с призывом к насилию

Криминал

Пензенец ответит за размещение материалов с призывом к насилию
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В Пензенской области 45-летнего местного жителя заподозрили в публичных призывах к экстремизму.

По данным регионального УФСБ России, мужчина разместил в Интернете материалы с побуждением к насилию в отношении выходцев из стран Центрально-Азиатского региона.

Контент был обнаружен во время мониторинга.

На пензенца завели уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в управлении.

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