Пензенец ответит за размещение материалов с призывом к насилию

В Пензенской области 45-летнего местного жителя заподозрили в публичных призывах к экстремизму.

По данным регионального УФСБ России, мужчина разместил в Интернете материалы с побуждением к насилию в отношении выходцев из стран Центрально-Азиатского региона.

Контент был обнаружен во время мониторинга.

На пензенца завели уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в управлении.