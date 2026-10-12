Ревнивый сердобчанин пригрозил приятелю убийством

Криминал

Ревнивый сердобчанин пригрозил приятелю убийством
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24-летнего жителя Сердобска осудили за причинение вреда здоровью и угрозу убийством. Мотивом преступления стала ревность.

В феврале этого года молодой человек принимал гостя у себя дома на Красноармейской. Во время застолья парню показалось, что приятель засматривается на его жену.

Разгоряченный алкоголем горожанин несколько раз ударил компаньона сначала кулаками по голове и лицу. Потом схватил стеклянную бутылку и стукнул предполагаемого соперника по голове, угрожая убить. Пострадавший получил травму.

В суде агрессор полностью раскаялся и ходатайствовал о применении особого порядка разбирательства.

Его приговорили к лишению свободы 2 года и 1 месяц с испытательным сроком на 2 года, сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

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