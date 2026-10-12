В Пензе предпринимателя оштрафовали за сообщение в Telegram

Криминал

В Пензе предпринимателя оштрафовали за сообщение в Telegram
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В Пензе 47-летнего индивидуального предпринимателя осудили за публичный призыв к экстремизму в Telegram.

Мужчина был враждебно настроен по отношению к выходцам из Средней Азии, которые трудятся в России. В апреле прошлого года он с личного аккаунта разместил в одном из пабликов сообщение с призывом к насилию.

Оно было обнаружено во время мониторинга. На пензенца завели уголовное дело.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

«Кроме того, мобильный телефон Honor, являющийся орудием совершения преступления, конфискован и обращен в собственность государства», - отметили в Октябрьском районном суде.

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