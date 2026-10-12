У пензенца изъяли 42 580 пачек сигарет на 6,5 млн рублей

Криминал

У пензенца изъяли 42 580 пачек сигарет на 6,5 млн рублей
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В Пензе перекрыли канал нелегального сбыта табачной продукции. Поставку организовал 40-летний житель областного центра.

У пензенца изъяли 42 580 пачек сигарет на 6,5 млн рублей

Заказ товара он оформил через запрещенный в России мессенджер. Получив партию, мужчина перепродал ее 47-летнему посреднику, который торговал табаком на оптово-розничном рынке в Пензе.

У пензенца изъяли 42 580 пачек сигарет на 6,5 млн рублей

Схему совместно раскрыли сотрудники городского УМВД и Управления Федеральной службы безопасности по области.

У пензенца изъяли 42 580 пачек сигарет на 6,5 млн рублей

У продавца изъяли 42 580 пачек сигарет. Экспертиза оценила стоимость конфискованного товара как минимум в 6,5 млн рублей.

У пензенца изъяли 42 580 пачек сигарет на 6,5 млн рублей У пензенца изъяли 42 580 пачек сигарет на 6,5 млн рублей

По факту сбыта продукции без обязательной маркировки возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, уточнили в региональном УМВД.

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