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Криминал

Пензенец на глазах у продавца украл продукты из магазина

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43-летний пензенец обокрал продуктовый магазин на глазах у продавца и не смог избежать наказания. Его вычислили по записям с камер видеонаблюдения.

Пензенец на глазах у продавца украл продукты из магазина

На кадрах зафиксировано, как мужчина кладет товар с витрины в рюкзак и идет по торговому залу в сторону выхода. Однако его замечает сотрудница и с просьбой остановиться преграждает путь. Пензенец меняет направление и стремительно покидает торговую точку.

Общий ущерб составил около 4 000 рублей. Директор магазина обратилась в полицию. Вора нашли, он во всем признался.

Выяснилось, что ранее горожанин уже был судим. Теперь ему снова придется отвечать перед законом.

Пензенец на глазах у продавца украл продукты из магазина

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Наталья Савина.

Пензенец на глазах у продавца украл продукты из магазина

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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