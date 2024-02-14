Сетевое издание|18+|Среда|14 фев 2024|14:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

К пензенцу вернулись карточки и права из-за лени вора

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Найденный кошелек помог 38-летнему пензенцу выкупить телефон из ломбарда, но поставил под угрозу его свободу. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Кошелек житель областного центра заметил на полу в магазине, когда подошел к кассе. Он решил никому об этом не рассказывать и забрал находку себе.

Позже в полицию обратился 37-летний владелец потерянной вещи и заявил, что внутри было более 15 000 рублей, банковская карта и документы. Чтобы выяснить, куда все это пропало, пришлось смотреть записи с камер, установленных в магазине.

К пензенцу вернулись карточки и права из-за лени вора

К пензенцу вернулись карточки и права из-за лени вора

К пензенцу вернулись карточки и права из-за лени вора

Мужчину, присвоившего чужое, нашли и доставили в отдел полиции, где он во всем признался.

«Деньги потратил, телефон выкупил из ломбарда, остальное пропил. А карточки и права, кошелек хотел выкинуть, все руки не доходили. И потом уже, когда сотрудники полиции пришли ко мне, вернул им», - отметил он.

Пензенец раскаялся в содеянном. Ранее горожанин уже был судим.

К пензенцу вернулись карточки и права из-за лени вора

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 4 УМВД России по городу Пензе Юлия Якушкина.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео областного УМВД РФ
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте