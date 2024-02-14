К пензенцу вернулись карточки и права из-за лени вора

Найденный кошелек помог 38-летнему пензенцу выкупить телефон из ломбарда, но поставил под угрозу его свободу. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.
Кошелек житель областного центра заметил на полу в магазине, когда подошел к кассе. Он решил никому об этом не рассказывать и забрал находку себе.
Позже в полицию обратился 37-летний владелец потерянной вещи и заявил, что внутри было более 15 000 рублей, банковская карта и документы. Чтобы выяснить, куда все это пропало, пришлось смотреть записи с камер, установленных в магазине.
Мужчину, присвоившего чужое, нашли и доставили в отдел полиции, где он во всем признался.
«Деньги потратил, телефон выкупил из ломбарда, остальное пропил. А карточки и права, кошелек хотел выкинуть, все руки не доходили. И потом уже, когда сотрудники полиции пришли ко мне, вернул им», - отметил он.
Пензенец раскаялся в содеянном. Ранее горожанин уже был судим.
«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 4 УМВД России по городу Пензе Юлия Якушкина.
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