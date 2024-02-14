К пензенцу вернулись карточки и права из-за лени вора

14.02.2024 | 11:25

Найденный кошелек помог 38-летнему пензенцу выкупить телефон из ломбарда, но поставил под угрозу его свободу. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Кошелек житель областного центра заметил на полу в магазине, когда подошел к кассе. Он решил никому об этом не рассказывать и забрал находку себе.

Позже в полицию обратился 37-летний владелец потерянной вещи и заявил, что внутри было более 15 000 рублей, банковская карта и документы. Чтобы выяснить, куда все это пропало, пришлось смотреть записи с камер, установленных в магазине.

Мужчину, присвоившего чужое, нашли и доставили в отдел полиции, где он во всем признался.

«Деньги потратил, телефон выкупил из ломбарда, остальное пропил. А карточки и права, кошелек хотел выкинуть, все руки не доходили. И потом уже, когда сотрудники полиции пришли ко мне, вернул им», - отметил он.

Пензенец раскаялся в содеянном. Ранее горожанин уже был судим.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 4 УМВД России по городу Пензе Юлия Якушкина.