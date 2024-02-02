Кулинарные хлопоты двух зареченок едва не закончились убийством

02.02.2024 | 08:17

Две жительницы Заречного, вместе готовившие обед, поссорились настолько серьезно, что конфликт едва не обернулся трагедией.

Об этом в полицию сообщила 44-летняя горожанка. Она рассказала, что живет с 70-летней родственницей, которая постоянно злоупотребляет спиртным. Зареченка переживает за здоровье пенсионерки и не одобряет такого образа жизни.

Обе женщины хозяйничали на кухне, и младшая в очередной раз высказала старшей претензии по поводу пристрастия к алкоголю. Та резко ответила, и разгорелась ссора.

Пенсионерка схватила кухонный нож и пригрозила убить недовольную ее поведением родственницу. Когда в квартиру прибыли стражи порядка, она раскаялась и назвала причиной преступления свое пристрастие к горячительным напиткам.

Теперь пожилая зареченка за угрозу убийством может лишиться свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.