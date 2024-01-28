Шемышейскому рыбаку грозит 8 лет тюрьмы за находку на берегу

28.01.2024 | 11:34

56-летнего жителя Шемышейского района обвинили в незаконном хранении взрывчатого вещества. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции пришли в дом сельчанина после получения сообщения о том, что хозяин держит у себя кое-что опасное. Информация подтвердилась.

Во время обыска полицейские обнаружили металлическую банку, внутри которой находилось сыпучее вещество. Экспертиза показала, что это бездымный порох. Масса составила 118,8 г.

«Установлено, что подозреваемый владельцем оружия не является», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сельчанин во всем сознался. Он пояснил, что банка была внутри рюкзака, который он нашел на берегу во время рыбалки. Он оставил все себе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).