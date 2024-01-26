20-летний бессоновец не смог сдать на права и купил их

20-летний житель Бессоновского района не смог сдать экзамен на водительские права и купил их. За поддельный документ он отдал 100 000 рублей, но обман может стоить ему свободы.
Машину с молодым человеком остановили сотрудники Госавтоинспекции в Бессоновском районе. Парень показал удостоверение, но инспекторы заметили, что с правами что-то не так.
«Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Местный житель во всем признался. Он рассказал, что провалил испытания в автошколе и в 2020 году купил водительское удостоверение в Москве, где тогда работал.
Возбуждено уголовное дело.
«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года», - отметили в УМВД.
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