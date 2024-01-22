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Криминал

Зареченец поверил в «безопасный счет» и потерял 2,5 млн рублей

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59-летний зареченец лишился 2,5 млн рублей после разговора с незнакомцами по телефону. Он поверил мошенникам, действовавшим по распространенной схеме.

Зареченец поверил в «безопасный счет» и потерял 2,5 млн рублей

Это случилось в январе. Жителю закрытого города позвонил мужчина, назвавшийся силовиком. Он убедил зареченца, что кто-то пытается снять его деньги, но есть безопасный счет, куда владелец может их отправить, чтобы спасти.

Зареченец поверил в «безопасный счет» и потерял 2,5 млн рублей

«После этого ему позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка и сообщила счет, на который необходимо перевести денежные средства», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Зареченец поверил в «безопасный счет» и потерял 2,5 млн рублей

Горожанин сделал более 30 переводов в общей сумме более чем на 2,5 млн рублей и только после этого понял, что его обманули.

Зареченец пошел в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила Ольга Евдокимова.

Причастных к преступлению ищут.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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