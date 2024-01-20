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Криминал

Голодный рецидивист лишил лунинского пенсионера продуктов

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В Лунинском районе полиция раскрыла дело о краже у местного пенсионера. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

69-летний мужчина после отлучки вернулся домой и обнаружил, что окно распахнуто, а из жилища пропали продукты и мобильный телефон.

Обворованный сельчанин направился в полицию. Стражи порядка быстро нашли злоумышленника - им оказался 28-летний сосед.

Тот сознался в преступлении. По его словам, он выбрал момент, когда хозяина не было дома. Убедившись, что беспокоиться не о чем, он повредил раму, влез в окно и начал хозяйничать. Никаких богатств вор не нашел, поэтому забрал то, что было. Мобильник продал незнакомцу, а продукты съел сам.

Ущерб, нанесенный пенсионеру, составил порядка 2 500 рублей. Как выяснилось, нечистый на руку сосед уже был судим за такое же преступление. Теперь рецидивисту грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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