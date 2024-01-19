19-летнего пензенца избили палкой за замечание о громком разговоре

19.01.2024 | 08:33

В Пензе две компании, выпивавшие в одном дворе, вступили в ссору, в результате которой 19-летний парень получил травмы.

Причиной стал слишком громкий разговор отдыхавших мужчин. Молодой человек прокомментировал друзьям шумное поведение соседей.

33-летнему мужчине не понравились замечания, и он решил выяснить отношения.

«Возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В ходе ссоры злоумышленник взял деревянную палку и нанес удар своему оппоненту», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Последний получил телесные повреждения и обратился в полицию. На агрессивного гражданина заведено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.