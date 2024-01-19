Сетевое издание|18+|Пятница|19 янв 2024|11:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

19-летнего пензенца избили палкой за замечание о громком разговоре

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе две компании, выпивавшие в одном дворе, вступили в ссору, в результате которой 19-летний парень получил травмы.

Причиной стал слишком громкий разговор отдыхавших мужчин. Молодой человек прокомментировал друзьям шумное поведение соседей.

33-летнему мужчине не понравились замечания, и он решил выяснить отношения.

«Возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В ходе ссоры злоумышленник взял деревянную палку и нанес удар своему оппоненту», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Последний получил телесные повреждения и обратился в полицию. На агрессивного гражданина заведено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте