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Криминал

В Заречном прохожая помогла полиции устроить сюрприз для воров

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Зареченка помогла полицейским задержать злоумышленников, укравших из магазина 7 блоков сигарет и 16 бутылок алкоголя.

13 декабря двое пьяных молодых людей вломились в торговую точку, повредив дверь, и вынесли то, что им было нужно. На обратном пути их заметила женщина, проходившая мимо. Она сразу же позвонила в полицию.

В Заречном прохожая помогла полиции устроить сюрприз для воров

Злоумышленники успели уйти, но, будучи уверенными, что их никто не видел, решили вернуться и починить дверь. Тут их уже поджидали правоохранители.

«При виде полицейских они пытались скрыться, но были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы полиции», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В Заречном прохожая помогла полиции устроить сюрприз для воров

Молодые зареченцы признали свою вину.

«Все похищенное изъято и после проведения экспертиз будет передано законному владельцу», - добавили в пресс-службе.

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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Источник — фото и видео УМВД РФ по области
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