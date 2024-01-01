Зареченец «воспитал» дочь, избив ее детским пластиковым стулом

01.01.2024 | 10:25

66-летнему жителю Заречного не понравилось, как 37-летняя дочь воспитывает его внучку, и он избил ее детским пластиковым стулом.

Женщину госпитализировали с травмами. Именно из больницы сигнал о ЧП поступил в полицию.

Пенсионер не стал отрицать вину.

Зареченец, его дочь и внучка живут в одной квартире. В тот день мужчина услышал из своей комнаты, что они конфликтуют, и ему не понравилось, как женщина воспитывает ребенка. Между взрослыми началась ссора. В процессе пенсионер схватился за пластиковый стул.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Зареченцу грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Пензенской области.