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Криминал

Зареченец «воспитал» дочь, избив ее детским пластиковым стулом

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66-летнему жителю Заречного не понравилось, как 37-летняя дочь воспитывает его внучку, и он избил ее детским пластиковым стулом.

Женщину госпитализировали с травмами. Именно из больницы сигнал о ЧП поступил в полицию.

Пенсионер не стал отрицать вину.

Зареченец, его дочь и внучка живут в одной квартире. В тот день мужчина услышал из своей комнаты, что они конфликтуют, и ему не понравилось, как женщина воспитывает ребенка. Между взрослыми началась ссора. В процессе пенсионер схватился за пластиковый стул.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Зареченцу грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Пензенской области.

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