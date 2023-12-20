В Пензе артистку Рамилю Искандер оставили под стражей

20.12.2023 | 19:07

46-летней заслуженной артистке РФ Рамиле Искандер (Хисамовой) вновь продлили срок содержания под стражей.

В среду, 20 декабря, Железнодорожный районный суд Пензы постановил продлить меру пресечения еще на 2 месяца.

«То есть по 21 февраля 2024 года включительно», - пояснили в пресс-службе суда.

Постановление в законную силу пока не вступило.

Ранее защитнику артистки не удалось добиться смягчения меры пресечения для подопечной.

Рамилю Хисамову обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Cледствие по делу ведут сотрудники УМВД России по Пензенской области.

Артистку задержали в Москве. В ходе обысков в ее доме и машине было найдено около 2 килограммов наркотиков (амфетамин, кокаин, мефедрон).

По информации телеграм-канала Mash, женщину «сдал» 32-летний дилер из Пензы, которого задержали при расследовании дела о наркоторговле.