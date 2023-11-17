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Криминал

В Пензе отказались смягчать меру пресечения Рамиле Искандер

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Защитник 46-летней заслуженной артистки РФ Рамили Искандер (Хисамовой) не добился смягчения меры пресечения для подопечной.

18 октября Железнодорожный суд принял решение оставить ее в СИЗО до 21 декабря включительно. Адвокат обжаловал постановление, однако безрезультатно.

«Просьба защитника об избрании более мягкой меры пресечения оставлена без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу», - заявила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Хисамова обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Cледствие по делу ведут сотрудники УМВД России по Пензенской области.

Артистку задержали в Москве. В ходе обыска ее дома и машины было найдено около 2 килограммов наркотиков (амфетамин, кокаин, мефедрон).

По информации телеграм-канала Mash, женщину «сдал» 32-летний дилер из Пензы, которого задержали при расследовании дела о наркоторговле.

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