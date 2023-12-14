В Пензе у пенсионерки украли оставленный во дворе ВАЗ

14.12.2023 | 11:12

64-летняя пензячка долго не пользовалась своей машиной и лишилась ее. Транспорт сдали в металлолом.

Это случилось в ноябре на улице Экспериментальной. Женщина увидела, что припаркованный у дома ВАЗ-2107 исчез. Горожанка пошла в полицию.

Сотрудники выехали на место и опросили очевидцев. Машину удалось найти в пункте приема металла.

Вора тоже отыскали, им оказался ранее судимый 31-летний житель Первомайского района. Мужчина во всем признался и раскаялся.

«Был у товарища, проходил мимо, увидел машину открытую разбитую, был выпивший, решил сдать ее в чермет. Позвонил товарищу, он приехал, на трос зацепили и отвезли», - объяснил он.

О том, что машина ему не принадлежит, пензенец никому не говорил. Полученные за транспорт 11 000 рублей мужчины поделили.

«Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Юлия Чарная.

Похищенный автомобиль полицейские изъяли.