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Криминал

В Пензе женщина украла детское питание на 32 000 рублей

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Детское питание может стоить свободы 28-летней пензячке. Она обокрала несколько супермаркетов и попала на камеры видеонаблюдения.

Это случилось в сентябре. Женщина пыталась остаться незамеченной, используя для конспирации детскую коляску. В нее она клала товар и спокойно покидала торговые точки.

Когда сотрудники магазинов заметили пропажу, они пошли в полицию. Общая сумма ущерба составила более 32 000 рублей. По записям с камер преступницу нашли.

В Пензе женщина украла детское питание на 32 000 рублей

«Подозреваемая вину признала. С ее слов, похищенное она продала в городе Вологде неизвестному мужчине, а вырученные деньги потратила на собственные нужды», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

В Пензе женщина украла детское питание на 32 000 рублей

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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