В Пензе женщина украла детское питание на 32 000 рублей

11.12.2023 | 12:04

Детское питание может стоить свободы 28-летней пензячке. Она обокрала несколько супермаркетов и попала на камеры видеонаблюдения.

Это случилось в сентябре. Женщина пыталась остаться незамеченной, используя для конспирации детскую коляску. В нее она клала товар и спокойно покидала торговые точки.

Когда сотрудники магазинов заметили пропажу, они пошли в полицию. Общая сумма ущерба составила более 32 000 рублей. По записям с камер преступницу нашли.

«Подозреваемая вину признала. С ее слов, похищенное она продала в городе Вологде неизвестному мужчине, а вырученные деньги потратила на собственные нужды», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.