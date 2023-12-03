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Криминал

Зареченка захотела поменять тариф на мобильную связь и потеряла 680 000

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Мошенники изобретают все новые схемы для выманивания денег у жителей Пензенской области. Например, 58-летней жительнице Заречного предложили поменять тариф на мобильную связь и интернет.

Такую идею женщине озвучил незнакомец, позвонивший на сотовый и представившийся сотрудником банка.

Горожанка нашла предложение выгодным и согласилась. Она продиктовала «сотруднику» те данные, которые он просил, в их числе и коды, которые пришли в СМС.

«Таким образом мошенники получили доступ к ее банковским счетам. Злоумышленники списали с двух ее счетов не менее 680 тысяч рублей. Зареченка заметила это через некоторое время», - рассказал порталу «Заречье сегодня» специалист по связям с общественностью МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Сергей Яшкин.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает личности аферистов.

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