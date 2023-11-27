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Криминал

В Пензе аферист представился мужем именинницы и заработал на этом

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Мошенничество омрачило день рождения 29-летней жительницы Пензы. Молодая женщина потеряла деньги из-за разглашения личных данных сотрудниками кафе.

Пензячка планировала отметить праздник в одном из развлекательных заведений и решила забронировать там столик.

Через некоторое время в кафе позвонил неизвестный мужчина. Он представился супругом заказчицы и узнал таким образом ее контактные данные. Затем мошенник набрал номер пензячки, назвался сотрудником заведения и потребовал оплатить ее заказ.

Горожанка, ни о чем не подозревая, перевела через мобильный банк 5 000 рублей. Тогда незнакомец пошел дальше: он сказал о необходимости внести деньги за все меню.

После этого женщина поняла, что ее обманули, и обратилась к правоохранителям.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»)», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к преступлению. Мошенникам грозит до 2 лет лишения свободы.

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