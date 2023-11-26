В Кузнецке расследуют гибель человека в мебельном цехе

26.11.2023 | 14:02

В Кузнецке по факту гибели 41-летнего рабочего на мебельном производстве возбудили уголовное дело.

Несчастный случай произошел 6 ноября. На мужчину упали листы МДФ в тот момент, когда их перекладывали. Рабочий получил множественные травмы, от которых скончался на месте.

Дело возбудили по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося ЧП.

В августе 2020 года в Кузнецке погиб 17-летний юноша. На него при погрузке упала бетонная плита. Подросток скончался в больнице от полученных травм. Работавшего на кране кузнечанина осудили за нарушение правил безопасности при ведении работ. От предпринимателя, на которого работал юноша, потребовали выплатить матери 750 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.