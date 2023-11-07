В Кузнецке 41-летний мужчина погиб на производстве мебели

07.11.2023 | 12:58

В понедельник, 6 ноября, в Кузнецке произошла трагедия: местный житель, трудившийся на производстве мебели, получил смертельную травму.

Информацию о гибели горожанина подтвердили в УМВД России по Пензенской области. В ведомстве уточнили, что скончался мужчина 1982 года рождения.

По данным портала PenzaInform.ru, на него рухнули листы МДФ.

«Материалы переданы в Следственное управление Следственного комитета РФ по Пензенской области», - добавили в УМВД.

В июне 2022 года в Кузнецке на улице Рабочей погиб 63-летний строитель. Мужчина занимался кладкой кирпичной стены на стройке многоквартирного дома. Он стоял на лесах, где не были обозначены границы зон повышенной опасности, и упал через открытый оконный проем с высоты седьмого этажа.