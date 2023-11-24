Нож в бедро: застолье закончилось для пензячки больничной койкой

24.11.2023 | 09:27

Пензенским полицейским поступил сигнал: в одну из городских больниц доставлена женщина с раной, происхождение которой может носить криминальный характер.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что произошло. Накануне женщина и ее 40-летний сожитель распивали спиртное. Как нередко случается, застольная беседа перешла в ссору. Мужчина схватил нож и ударил им гражданскую супругу в бедро.

Правоохранители задержали пензенца.

«Он сознался, что от количества выпитого алкоголя перестал контролировать свои эмоции и нанес возлюбленной телесные повреждения», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

На агрессивного горожанина завели уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 43-летняя жительница Заречного поссорилась с собутыльником, достала из сумки нож и ударила им оппонента. Лезвие вошло в пах, и 40-летний мужчина умер от острой кровопотери. Суд приговорил зареченку к 7 годам колонии общего режима.