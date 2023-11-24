Сетевое издание|18+|Пятница|24 ноя 2023|12:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Нож в бедро: застолье закончилось для пензячки больничной койкой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенским полицейским поступил сигнал: в одну из городских больниц доставлена женщина с раной, происхождение которой может носить криминальный характер.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что произошло. Накануне женщина и ее 40-летний сожитель распивали спиртное. Как нередко случается, застольная беседа перешла в ссору. Мужчина схватил нож и ударил им гражданскую супругу в бедро.

Правоохранители задержали пензенца.

«Он сознался, что от количества выпитого алкоголя перестал контролировать свои эмоции и нанес возлюбленной телесные повреждения», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

На агрессивного горожанина завели уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 43-летняя жительница Заречного поссорилась с собутыльником, достала из сумки нож и ударила им оппонента. Лезвие вошло в пах, и 40-летний мужчина умер от острой кровопотери. Суд приговорил зареченку к 7 годам колонии общего режима.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте