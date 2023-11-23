Затаившегося с добычей никольчанина выдали следы на снегу

23.11.2023 | 18:54

Жителю Никольска, решившему поправить финансовое положение криминальным способом, помешали силы природы.

Мужчина разбил стекло в двери магазина на улице Ленина и проник внутрь. В сейфе директора он нашел 18 тысяч рублей. Обрадованный никольчанин положил деньги в карман и подался обратно, но далеко уйти не успел - к магазину подъехала полиция.

Услышав шум, вор спрятался неподалеку и затаил дыхание. Однако старания были напрасны: на свежем снегу четко отпечатались следы, по которым оперативники вышли прямо на него.

«Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. По его словам, он совершил кражу со взломом с целью личной выгоды», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В апреле 2020 года в Бековском районе стражи порядка по следам на снегу вычислили пиромана. 20-летний парень устраивал поджоги, потому что ему нравилось смотреть на пламя. Его подвели отпечатки подошв - они привели оперативников от горящего дома прямо к крыльцу поджигателя.