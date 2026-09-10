В Пензе будут судить подростка, заработавшего 5 000 рублей

16-летнего пензенца будут судить за мошенничество с причинением значительного ущерба.

По данным следствия, в феврале этого года подросток в ходе переписки в одном из мессенджеров согласился стать курьером в мошеннической схеме, чтобы заработать.

В качестве жертвы был выбран 49-летний мужчина. 14 марта ему позвонил человек, представившийся родственником. Действуя по известной схеме, он сообщил, что стал виновником ДТП, в котором якобы пострадала женщина, и попал в больницу. Звонивший стал просить деньги на лечение и реабилитацию «пострадавшей». Затем в переговоры вступил «адвокат».

Мужчину уговорили передать сумку с постельными принадлежностями и деньгами (100 тысяч рублей) подъехавшему таксисту. В этот же день подросток забрал все и перевел деньги на счета третьих лиц, оставив себе 5 000 рублей за работу.

Когда схема раскрылась, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Он полностью возместил потерпевшему материальный ущерб.

Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в областном СУ СКР.