Сетевое издание|18+|Четверг|23 ноя 2023|22:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

В Пензе девушка пошла на кражу, чтобы купить бродяге куртку

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе 24-летняя девушка и 46-летний бродяга украли кофе из магазина и продали его, чтобы купить мужчине зимнюю куртку. Позже оба смогли согреться в отделении полиции.

Все началось с того, что пара столкнулась с суровой реальностью - ценами на верхнюю одежду в городских торговых точках. Денег на покупку не хватало, поэтому обеспокоенная судьбой товарища девушка предложила решение проблемы: обокрасть продуктовый, а добычу продать.

«После этого они отправились в сетевой магазин и похитили 5 банок кофе. Затем продали похищенный товар неизвестному лицу и купили понравившуюся куртку», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Но радоваться приобретению было рано. Заметив пропажу кофе примерно на 1 000 рублей, сотрудники магазина обратились в полицию.

По камерам преступников вычислили, а затем доставили в отдел. Они рассказали свою грустную историю и раскаялись.

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметили в УМВД.

Обоим грозит до 5 лет лишения свободы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте