В Пензе девушка пошла на кражу, чтобы купить бродяге куртку

23.11.2023 | 20:41

В Пензе 24-летняя девушка и 46-летний бродяга украли кофе из магазина и продали его, чтобы купить мужчине зимнюю куртку. Позже оба смогли согреться в отделении полиции.

Все началось с того, что пара столкнулась с суровой реальностью - ценами на верхнюю одежду в городских торговых точках. Денег на покупку не хватало, поэтому обеспокоенная судьбой товарища девушка предложила решение проблемы: обокрасть продуктовый, а добычу продать.

«После этого они отправились в сетевой магазин и похитили 5 банок кофе. Затем продали похищенный товар неизвестному лицу и купили понравившуюся куртку», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Но радоваться приобретению было рано. Заметив пропажу кофе примерно на 1 000 рублей, сотрудники магазина обратились в полицию.

По камерам преступников вычислили, а затем доставили в отдел. Они рассказали свою грустную историю и раскаялись.

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметили в УМВД.

Обоим грозит до 5 лет лишения свободы.