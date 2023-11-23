В Пензе девушка пошла на кражу, чтобы купить бродяге куртку

В Пензе 24-летняя девушка и 46-летний бродяга украли кофе из магазина и продали его, чтобы купить мужчине зимнюю куртку. Позже оба смогли согреться в отделении полиции.
Все началось с того, что пара столкнулась с суровой реальностью - ценами на верхнюю одежду в городских торговых точках. Денег на покупку не хватало, поэтому обеспокоенная судьбой товарища девушка предложила решение проблемы: обокрасть продуктовый, а добычу продать.
«После этого они отправились в сетевой магазин и похитили 5 банок кофе. Затем продали похищенный товар неизвестному лицу и купили понравившуюся куртку», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Но радоваться приобретению было рано. Заметив пропажу кофе примерно на 1 000 рублей, сотрудники магазина обратились в полицию.
По камерам преступников вычислили, а затем доставили в отдел. Они рассказали свою грустную историю и раскаялись.
«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметили в УМВД.
Обоим грозит до 5 лет лишения свободы.
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