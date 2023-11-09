Сетевое издание|18+|Четверг|9 ноя 2023|22:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

У водителя из Каменки отобрали «Ниву» за пьяную езду

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


34-летний житель Каменки получил судимость и потерял автомобиль. Причиной тому стала его привычка садиться за руль пьяным.

Первый раз мужчину поймали нетрезвым на дороге в сентябре 2021 года. Тогда его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев.

«Однако должных выводов для себя он не сделал», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В сентябре 2023 года жителя Каменки, передвигавшегося на «Ниве» по улице Красной, остановил сотрудник ГИБДД во время рейда. Тот опять оказался нетрезв.

Суд назначил мужчине наказание в виде 240 часов обязательных работ и лишения права управлять автомобилями на 2 года. Его «Ниву» конфисковали в доход государства.

Закон о конфискации автомобилей вступил в силу в 2022 году. С тех многие жители Пензенской области лишились машин из-за пьяной езды.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте