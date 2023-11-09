У водителя из Каменки отобрали «Ниву» за пьяную езду

09.11.2023 | 21:41

34-летний житель Каменки получил судимость и потерял автомобиль. Причиной тому стала его привычка садиться за руль пьяным.

Первый раз мужчину поймали нетрезвым на дороге в сентябре 2021 года. Тогда его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев.

«Однако должных выводов для себя он не сделал», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В сентябре 2023 года жителя Каменки, передвигавшегося на «Ниве» по улице Красной, остановил сотрудник ГИБДД во время рейда. Тот опять оказался нетрезв.

Суд назначил мужчине наказание в виде 240 часов обязательных работ и лишения права управлять автомобилями на 2 года. Его «Ниву» конфисковали в доход государства.

Закон о конфискации автомобилей вступил в силу в 2022 году. С тех многие жители Пензенской области лишились машин из-за пьяной езды.