Случайная находка на улице довела 79-летнюю пензячку до криминала

79-летняя пенсионерка рискует лишиться свободы: ее подозревают в краже средств с банковского счета 48-летней пензячки.

Пострадавшая обратилась в полицию. Личность злоумышленницы установили, она во всем призналась.

По словам престарелой горожанки, она подобрала банковскую карту на одной из улиц в Первомайском районе. Никуда не сообщив о находке, женщина решила ею попользоваться.

Через терминалы в разных магазинах пенсионерка оплачивала покупки, потратив в целом 19 000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, уточнили в региональном УМВД.