Двум пензенцам, использовавшим вредоносное ПО, вынесли приговор

Криминал

Двум пензенцам, использовавшим вредоносное ПО, вынесли приговор
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В Пензе вынесли приговор двум приятелям, которых обвинили в использовании и распространении вредоносной компьютерной программы.

Как установили следствие и суд, 32-летний пензенец нашел в интернете человека, который за деньги создал для него программу, способную открывать полный доступ к операционной системе, удаленно запускать любые команды, вести мониторинг или копирование данных и бороться со средствами защиты.

Затем мужчина посвятил в свои преступные планы 33-летнего друга. Тот согласился стать его сообщником.

С помощью купленной программы приятели получали доступ к компьютерам пользователей и узнавали логины и пароли одной из платежных систем.

Младшему из сообщников назначили 2 года и 6 месяцев ограничения свободы, старшему - 2 года, сообщили в региональном УФСБ РФ.

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