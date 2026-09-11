Директора магазина на ул. Мира угрожали убить ножницами

В Пензе будут судить 52-летнюю женщину, которая угрожала убийством директору магазина на улице Мира (Западная Поляна).

Установлено, что 6 августа горожанка пришла в торговую точку, взяла со стеллажа бутылку пива и, не заплатив за нее, направилась к выходу.

Директор магазина заметила это, остановила женщину и провела ее в служебный кабинет, предполагая вызвать полицейских для разбирательства.

Тогда посетительница схватила лежавшие на столе канцелярские ножницы и, размахивая ими перед лицом руководительницы, пригрозила убить ее, если та позвонит правоохранителям.

Заложница стала звать на помощь, на ее крики прибежали сотрудники магазина. Они обезоружили нападавшую.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она признала вину. Все материалы уже направлены в суд, сообщили в областной прокуратуре.