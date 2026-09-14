Пензячку ждет суд за мошенничество с социальными выплатами

50-летняя жительница Пензы предстанет перед судом за мошенничество с социальными выплатами.

В июне 2025 года женщина подала в городское соцуправление документы на заключение социального контракта. В заявлении значилось, что деньги требуются на ведение бизнеса.

«При этом она умышленно указала не соответствующие действительности сведения о полученных ею доходах, существенно занизив их», - пояснили в региональном СУ СКР.

Социальные управление заключило контракт и выдало пензячке полагающиеся по закону 350 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Расследование завершено, материалы переданы в суд. На земельный участок и имущество злоумышленницы наложен арест.