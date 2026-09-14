В Пензе пенсионер попытался заработать и попал под следствие

66-летний пензенец оказался под следствием, польстившись на легкий заработок. Некто пообещал ему 5 000 рублей за оформление банковской карты.

Горожанина установили по оперативной информации и задержали. Он во всем признался.

По словам мужчины, около торгового центра в Первомайском районе к нему подошел незнакомец и предложил заплатить за услугу.

«Я спросил: «Сам, что ли, открыть не в состоянии?» А он говорит, что с документами плохо, нужна карта, куда его родственница перевела бы деньги», - рассказал задержанный.

Пензенец открыл банковский счет, передал неизвестному «пластик», ПИН-код и сумму, которая пришла на карту.

«Больше ни его, ни родственницу - никого [не видел]. Вместе с картой исчез. Я крайне стеснен был в деньгах, а так не стоит этого делать», - заключил пенсионер.

Вместо обещанных 5 000 рублей он получил всего 500. А карту, как установили полицейские, потом использовали для проведения незаконных операций.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.