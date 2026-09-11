В Наровчате многодетная мать обманывала знакомых ради денег

В Наровчате наказали 39-летнюю местную жительницу, которая взяла у четверых знакомых деньги в долг и не отдала.

Женщина пользовалась двумя схемами: либо просила одолжить ей определенную сумму, обещая вернуть в полтора раза больше, либо предлагала будущим жертвам взять кредит и оставить половину денег себе, уверяя, что сама все выплатит.

При этом выполнять обещания сельчанка не планировала. Она делала первые взносы по кредитам, а потом переставала гасить задолженности.

Когда мошенничество раскрылось, в отношении женщины возбудили уголовное дело, она полностью признала вину и не стала оспаривать размер ущерба, причиненного потерпевшим.

При назначении наказания было учтено, что у сельчанки 5 несовершеннолетних детей и она беременна, троим знакомым уже вернула деньги.

В итоге многодетную мать приговорили к 4 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 4 с половиной года. Также был удовлетворен гражданский иск четвертой потерпевшей на сумму 284 046 рублей, уточнили в Наровчатском районном суде.