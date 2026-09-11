В Наровчате многодетная мать обманывала знакомых ради денег

Криминал

В Наровчате многодетная мать обманывала знакомых ради денег
Печать
Max

В Наровчате наказали 39-летнюю местную жительницу, которая взяла у четверых знакомых деньги в долг и не отдала.

Женщина пользовалась двумя схемами: либо просила одолжить ей определенную сумму, обещая вернуть в полтора раза больше, либо предлагала будущим жертвам взять кредит и оставить половину денег себе, уверяя, что сама все выплатит.

При этом выполнять обещания сельчанка не планировала. Она делала первые взносы по кредитам, а потом переставала гасить задолженности.

Когда мошенничество раскрылось, в отношении женщины возбудили уголовное дело, она полностью признала вину и не стала оспаривать размер ущерба, причиненного потерпевшим.

При назначении наказания было учтено, что у сельчанки 5 несовершеннолетних детей и она беременна, троим знакомым уже вернула деньги.

В итоге многодетную мать приговорили к 4 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 4 с половиной года. Также был удовлетворен гражданский иск четвертой потерпевшей на сумму 284 046 рублей, уточнили в Наровчатском районном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
долг деньги суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!