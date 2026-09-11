Раздавило ковшом трактора: пензенец признался, что перепутал педали

В Пензе завершили расследование уголовного дела, возбужденного после гибели 46-летнего мужчины. В его смерти обвинили 23-летнего коллегу.

Трагедия произошла 19 июня в Железнодорожном районе. Мужчины вместе ремонтировали оборудование.

После окончания работ младший из коллег сел за руль трактора, хотя не имел водительских прав. Он погрузил металлический швеллер на ковш и, перепутав педали, наехал на старшего сотрудника.

Мужчина оказался прижат ковшом к стене здания и получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Молодого пензенца обвинили в причинении смерти по неосторожности, он во всем сознался.

Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения, сообщили в региональном СУ СКР.