Заслуженного работника Куйбышевской железной дороги осудили за взятку

Криминал

Заслуженного работника Куйбышевской железной дороги осудили за взятку
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Начальника группы тяговых подстанций Пензенской дистанции электроснабжения (структурного подразделения Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго, филиала ОАО «РЖД») осудили за получение взятки.

Мужчина в числе прочего отвечал за сопровождение подрядчиков при производстве работ. Он знал, что одному из них, чтобы в срок оснастить тяговую подстанцию средствами антитеррористической охраны, потребуется выходить на объект в выходные и нерабочие праздничные дни.

Начальник решил «заработать» и предложил представителю подрядной организации за деньги организовать допуск работников на подстанцию.

Тот согласился и с 2 августа по 5 декабря 2024 года передал взяточнику 72 000 рублей.

В суде начальник группы тяговых подстанций полностью признал вину. Учитывая, что по месту работы он характеризовался положительно, имеет благодарственные письма региональной общественной организации «Солдатская мать» за оказание гуманитарной помощи военнослужащим в зоне СВО и награжден знаком заслуженного работника Куйбышевской железной дороги, суд приговорил его к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Мужчину на 1 год и 6 месяцев лишили права заниматься управленческой деятельностью в сфере исполнения договоров подряда и приемки работ для обеспечения антитеррористической защищенности объектов, а также взыскали с него в доход государства 72 000 рублей, сообщили в Лунинском районном суде.

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