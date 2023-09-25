Суд конфисковал «Калину» у любительницы пьяной езды из Спасска

44-летняя жительница Спасска осталась без машины и права управлять ею, из-за того что решила прокатиться пьяной.
В июне женщину поймали нетрезвой за рулем в первый раз. Тогда ее оштрафовали на 30 000 рублей и лишили права садиться за руль на 1 год 6 месяцев.
Несмотря на это, поздним вечером 1 августа автолюбительница снова решила прокатиться на своей «Ладе-Калине» - и снова в состоянии опьянения. Ее остановили сотрудники ГИБДД.
В суде женщина полностью признала вину и заявила о раскаянии в содеянном. Ее приговорили к 260 часам обязательных работ и лишили права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.
Принадлежавшая нарушительнице закона «Лада-Калина» 2006 года выпуска конфискована и обращена в собственность государства, сообщили в Спасском районном суде Пензенской области.
Ранее суды за пьяное вождение забрали Chery A21 у 43-летнего жителя Наровчатского района и Toyota Corolla у 35-летнего жителя Засечного.
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